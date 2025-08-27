A golpes, así concluyó la última sesión de la Comisión Permanente, en la que el senador priista Alejandro Moreno se fue encima del presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.

“De manera intransigente, de manera intolerante, este cobarde, cínico y patán del senador Fernández Noroña levantó la sesión. Con respeto esperamos a que se cantara el himno nacional y luego le dije que me diera una explicación de lo que estaba sucediendo. ¿Qué hizo? Como siempre, este barbaján, este patán, empujarme. Y ya les dije. Por eso lo exhibimos como lo que es: un cobarde. Salió corriendo”.

Previamente, Fernández Noroña calentó los ánimos de la oposición, gritoneó más de una vez a las legisladoras del PAN y hasta retó al diputado blanquiazul Federico Döring a encontrarse con él en el terreno que quisiera a partir del 1 de septiembre cuando ya no fuera presidente del Senado. (Por Arturo García Caudillo)