A partir del 29 de agosto, Correos de México suspenderá el envío de paquetes y correspondencia hacia Estados Unidos debido a la aplicación del arancel a mercancías de menos de 800 dólares.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la medida estará vigente “en tanto se definen los nuevos procesos operativos”.

México se suma así a países como Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda, que ya suspendieron servicios similares.

La cancillería precisó que continúa el diálogo con autoridades estadounidenses y organismos internacionales para establecer mecanismos que permitan reanudar el servicio postal lo antes posible.