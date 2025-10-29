Tlajomulco reportó la conclusión de la instalación de la línea pluvial en la Avenida Adolf Horn, como parte del proyecto conjunto con el Gobierno del Estado para reducir inundaciones en la zona.

El Ayuntamiento informa que se intervinieron 1.7 kilómetros desde las vías del tren, a la altura del Fraccionamiento Real del Valle, hasta La Gigantera, en límites con Tlaquepaque.

La línea pluvial ya está terminada y se colocó concreto hidráulico en los carriles hacia Periférico.

Se prevé reabrir un carril en la segunda semana de noviembre.