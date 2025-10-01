Los bloqueos carreteros realizados esta semana por agricultores en Jalisco habrían generado pérdidas económicas estimadas entre 75 y 80 millones de pesos, de acuerdo con cálculos del profesor investigador del Departamento de Economía de CUCEA de la UdeG, Héctor Iván del Toro.

“Para el día de ayer estuvimos hablando de más de 30 horas de bloqueos, lo cual trajo consigo pérdidas que superarían entre 75 y 80 millones de pesos simplemente por estos cierres. Esto sin contar las afectaciones que sufrirán los propios campesinos y la economía estatal”.

Del Toro explicó que, además de los productos perecederos que se echaron a perder, la interrupción en el transporte de mercancías afectó la cadena productiva de otros sectores industriales, lo que podría reflejarse en nuevas pérdidas durante las próximas semanas.

El académico subrayó que este tipo de bloqueos prolongados impactan no solo al campo, sino también al comercio, la industria, el empleo y el turismo en Jalisco.