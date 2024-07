Sin avances, así concluyó la reunión que este miércoles se llevó a cabo en Palacio Nacional entre familiares de los 43 normalistas desaparecidos y el presidente López Obrador, así lo comenta el vocero del movimiento de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales.

“Una reunión en la que no hubo información sustantiva, no hubo novedades. Ya nos están informando lo mismo, sin embargo, creo que lo que podemos rescatar es que lo que el presidente refiere es que va a seguir la investigación y lo más importante es que tendríamos una reunión el día 29 de julio en la que esta reunión ya estaría la presidenta electa con nosotros”.

En la reunión también se confirmó que los últimos restos óseos enviados a Innsbruck para su análisis, no correspondieron a ninguno de los normalistas. (Por Arturo García Caudillo)