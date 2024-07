Acompañada de la ex fiscal capitalina, Ernestina Godoy, quien fungirá como consejera jurídica, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, presentó un paquete de iniciativas de reforma constitucional, entre ellas la relativa a la no reelección.

“Es una reforma que decidió, no sé si fue Calderón o fue Peña fue Calderón, ¿verdad?, que no estaba sustentada en una demanda del pueblo, ciudadana de que hubiera reelección. El pueblo en México no quiere la reelección. Entonces, sencillamente retomar lo que históricamente fue. El asunto es la reelección directa y ahí el pueblo de México no está de acuerdo con la elección directa”.

Asimismo, presentó las iniciativas para elevar a rango constitucional las becas universales para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria; y el apoyo a mujeres de 60 a 64 años. (Por Arturo García Caudillo)