Con afectaciones principalmente en infraestructura vial y sin pérdidas de vidas en Baja California Sur, concluyó la temporada de huracanes 2025 en el Pacifico.

Al hacer un balance, las autoridades señalaron que tras un largo periodo de sequía las lluvias fueron benéficas para el estado; no obstante, reconocieron la necesidad de programas de pavimentación ante los estragos generados.

El gobernador, Víctor Castro, señaló que aunque hubo daños, la entidad se vio beneficiada sobre todo agricultores y ganaderos, y ya se trabaja para la rehabilitación de avenidas y carreteras afectadas sobre todo en La Paz y Los Cabos.