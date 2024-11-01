La renegociación del TMEC entre México y Estados Unidos será ruda, pero es el camino para que México siga teniendo acceso sin aranceles a su principal socio comercial, afirma el área de análisis económico de Banamex.
La firma financiera resaltó que a pesar de las violaciones que ha tenido el acuerdo comercial, México mantiene una ventaja arancelaria, pues en promedio al resto de países le cobra 11 por ciento de arancel y a México 5 por ciento.
Subraya que la economía mexicana transita por un evidente estancamiento, aunque hacia el cierre del 2025 no se prevé que el país entre en recesión.
Banamex prevé ruda renegociación del TMEC
