La renegociación del TMEC entre México y Estados Unidos será ruda, pero es el camino para que México siga teniendo acceso sin aranceles a su principal socio comercial, afirma el área de análisis económico de Banamex.

La firma financiera resaltó que a pesar de las violaciones que ha tenido el acuerdo comercial, México mantiene una ventaja arancelaria, pues en promedio al resto de países le cobra 11 por ciento de arancel y a México 5 por ciento.

Subraya que la economía mexicana transita por un evidente estancamiento, aunque hacia el cierre del 2025 no se prevé que el país entre en recesión.