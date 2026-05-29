A 13 días del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de Jalisco y el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara concluyeron el programa “Inglés para Seguridad de Estadios”, mediante el cual se capacitó a 200 elementos de corporaciones de seguridad, protección civil y personal del Estadio Guadalajara.

Las y los participantes recibieron hasta 200 horas de formación especializada en atención de emergencias, seguridad y asistencia turística en idioma inglés, con el objetivo de mejorar la comunicación con visitantes internacionales durante el torneo.

El gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que esta preparación fortalecerá la capacidad de respuesta de las corporaciones y contribuirá a proyectar una imagen positiva del estado ante el mundo.

Por su parte, la cónsul general de Estados Unidos, Amy Scanlon, reconoció la colaboración institucional para concretar el proyecto.