El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó sin una decisión definitiva la reunión sostenida con su equipo de seguridad nacional para analizar un posible acuerdo con Irán.

De acuerdo con medios estadounidenses, el encuentro se prolongó por casi dos horas en la Casa Blanca y, aunque Washington considera que las negociaciones están avanzadas, aún existen temas pendientes, entre ellos el desbloqueo de fondos iraníes.

Antes de la reunión, Trump aseguró que buscaba tomar una decisión final sobre el conflicto y reiteró que Teherán debe abandonar cualquier intento de desarrollar armas nucleares y reabrir el estrecho de Ormuz.