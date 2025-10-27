El Gobierno de Jalisco concluyó el ciclo de mesas de diálogo sobre el Corredor López Mateos, un proceso que reunió más de 4 mil 900 expresiones ciudadanas mediante formularios digitales y participación directa en foros temáticos.

La quinta y última mesa abordó el tema de infraestructura, con la presencia de autoridades estatales, municipales, especialistas y vecinos. La titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (SPPC), Cynthia Cantero Pacheco, destacó que este ejercicio inédito de planeación participativa permitió integrar visiones técnicas y sociales para diseñar soluciones estratégicas que reduzcan la congestión vial.

El proceso cerrará con un ejercicio especial que incluirá la perspectiva de niñas y niños, a través del Gabinete Infantil de Zapopan. Toda la información recabada será sistematizada y publicada en un portal web, en cumplimiento con los compromisos de transparencia.

Las autoridades coincidieron en que la intervención del corredor es prioritaria y debe enfocarse en privilegiar a las personas por encima de los vehículos. (Por Edgar Flores Maciel)