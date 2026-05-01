Con la ausencia del representante comercial de Estados Unidos, Jaimeson Greer, este viernes concluyó la primera reunión de alto nivel entre México y el gobierno estadounidense para la revisión del TMEC, como explica el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Concluimos las conversaciones ya con la delegación norteamericana, que vino encabezada por el embajador Gatman, que es el segundo a cargo de USTR, tuvimos conversaciones antiér, ayer y hoy. Pues hablamos de reglas de origen, hablamos sector automotriz, cómo competimos con los países de Asia y otras regiones del mundo, y cómo podemos integrarnos más y mejor, entendernos mutuamente, hubo muchos detalles, mucho trabajo atrás de esto y una muy cordial conversación”.

La próxima reunión bilateral se llevará a cabo los días 16 y 17 de junio en Washington, y luego habrá una tercera ronda de conversaciones, el 20 de julio en la Ciudad de México. (Por Arturo García Caudillo)