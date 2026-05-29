Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, se habría entregado a las autoridades de Estados Unidos tras ser acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
La acusación forma parte de una investigación presentada por el Departamento de Justicia contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
Según las autoridades estadounidenses, Almanza Avilés habría utilizado su cargo para facilitar operaciones de narcotráfico, brindar protección y favorecer actividades de la organización criminal.
Marco Antonio Almanza, exmando de la Fiscalía de Sinaloa se habría entregado en EU
Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, se habría entregado a las autoridades de Estados Unidos tras ser acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa.