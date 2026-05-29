Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, se habría entregado a las autoridades de Estados Unidos tras ser acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

La acusación forma parte de una investigación presentada por el Departamento de Justicia contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

Según las autoridades estadounidenses, Almanza Avilés habría utilizado su cargo para facilitar operaciones de narcotráfico, brindar protección y favorecer actividades de la organización criminal.