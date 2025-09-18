Los ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron su primera declaratoria de inconstitucionalidad en su tercera sesión del pleno.

El proyecto a cargo de la ministra Lenia Batres determinó que las concubinas de las personas militares podrán recibir pensión por viudez y seguridad social, sin necesidad de que ellos las acrediten como tal ante la institución a la que pertenezcan dentro de las Fuerzas Armadas.

El pleno votó, por unanimidad, que el artículo 160 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas es inconstitucional al exigir a la pareja de un elemento castrense que este la haya dado de alta como concubina o esposa ante la seguridad social para poder recibir servicios médicos.