El Consejo Coordinador Empresarial celebró las acciones del Gobierno Federal para incautar huachicol y aunque la inseguridad no ha frenado la inversión en México, aún queda trabajo para recuperar el país seguro y la paz que todos requieren.

Así lo expresó José Medina Mora, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial en México, durante su visita a Reynosa para participar en el Encuentro de Negocios 2025.

Aseguró que los organismos empresariales como Coparmex, CANACO, Concamin, Consejo Nacional Agropecuario, el Mexicano de Negocios, Asociación de Bancos y de Seguros o empresa formales, no participan en ese tipo de mercado.