Un juez federal sentenció a ocho años de prisión a José Luis “N”, alias “El Bad Boy”, identificado como proveedor de drones con explosivos para dos grupos del crimen organizado en Guanajuato y Jalisco.

La Fiscalía General de la República informó que fue declarado culpable de delincuencia organizada con fines de acopio y tráfico de armas.

Fue detenido en noviembre de 2021 en la Ciudad de México y cumplirá la pena en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12, en Guanajuato.

Las investigaciones lo señalan como líder de un grupo que equipaba y comercializaba drones con explosivos, y que operaba desde el Estado de México.