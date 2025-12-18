Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias “El Guacho”, fue sentenciado en Estados Unidos a once años y ocho meses, tras declararse culpable de lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El condenado es identificado como yerno del líder del grupo criminal Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y es señalado por autoridades estadounidenses como operador en el trasiego de drogas.

Fue detenido en noviembre de 2024 en California, luego de huir de México.

La fiscalía estadounidense indicó que enfrenta una orden de aprehensión vigente en México por delincuencia organizada y secuestro, relacionado con un caso ocurrido en Zapopan en 2021.