El Gobierno de Jalisco puso en marcha el operativo vacacional invernal 2025, en el que participarán alrededor de 8 mil 500 elementos de corporaciones municipales, estatales y federales, con el objetivo de prevenir accidentes y reforzar la seguridad de la población durante este periodo.

El director de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez López, informó que el despliegue contempla acciones en distintos frentes, entre ellos operativos carreteros, atención a eventos religiosos y labores preventivas en zonas de alta afluencia.

“Durante este periodo estaremos participando y coordinando de manera general diversos operativos estratégicos, entre ellos, precisamente los operativos carreteros, los operativos por eventos religiosos, el operativo decembrino relacionado con fogatas y pirotecnia, el operativo montaña blanca, así como acciones preventivas y atención en zonas turísticas, urbanas y de alta concentración de población”.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a las recomendaciones emitidas por las instituciones de seguridad, con el fin de reducir riesgos y garantizar unas vacaciones seguras. (Por Marck Hernández)