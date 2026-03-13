Un juez dictó una sentencia de 55 años de prisión contra Clara Liliana “N”, tras encontrarla culpable del delito de feminicidio en agravio de su madre, ocurrido en diciembre de 2020 en la colonia Jardines de la Cruz, en Guadalajara.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que la condena también contempla el pago de una multa y la reparación del daño por más de 500 mil pesos.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima llegó a la ciudad el 25 de diciembre de 2020 y fue recibida por su hija y la pareja de ésta.

Tras un conflicto relacionado con el robo de pertenencias de la mujer, durante la madrugada del 26 de diciembre ambos agresores ingresaron a la habitación donde dormía la víctima y la atacaron.

Las indagatorias establecieron que la mujer fue sometida con una mordaza y un alambre colocado en el cuello, además de ser agredida con un objeto punzocortante y golpes que le provocaron al menos 26 lesiones que derivaron en su muerte.

Después de huir del lugar, la ahora sentenciada regresó horas más tarde para simular el hallazgo del cuerpo.

La resolución judicial se obtuvo luego de que una sentencia absolutoria inicial fuera revocada mediante un recurso de apelación. (Por Edgar Flores Maciel)