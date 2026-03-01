Es mentira que el Gobierno de la República esté buscando un Estado centralista, dice el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, en respuesta a quienes acusan que el Plan B tiene esas intenciones.

“Rechazo cualquier tendencia al centralismo. La presidenta es federalista y es republicana. Recuerden que quien modifica la Constitución es el Congreso de la Unión, el Constituyente Permanente, incluyendo los congresos locales, y es la supremacía constitucional, y eso no centraliza, al contrario, respeta el federalismo, pero establece en la Constitución principios de austeridad y de ajuste porque no puede vivirse con esos excesos que ahora los municipios y los congresos locales tienen”.

Explica que la mañana de este viernes se llevó a cabo una reunión en la Secretaría de Gobernación a la que asistió junto con el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, donde la secretaria Rosa Icela Rodríguez les presentó los avances en la redacción del Plan B. (Por Arturo García Caudillo)