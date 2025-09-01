Un tribunal de París condenó al expresidente Nicolas Sarkozy a cinco años de prisión por asociación delictiva en un supuesto plan para financiar su campaña de 2007 con fondos de Libia.
La corte determinó que deberá ingresar a prisión aun si apela, aunque la fecha de cumplimiento se fijará posteriormente.
El exmandatario, de 70 años, fue absuelto de otros cargos como corrupción pasiva y financiamiento ilegal, y calificó el fallo de “injusticia escandalosa”.
También fueron condenados dos de sus exministros, Claude Gueant y Brice Hortefeux.
Aunque no se probó que dinero libio llegara a la campaña, los jueces consideraron que existió la trama para buscar apoyo financiero.
Sarkozy anunció que apelará la sentencia.
Condenan a Sarkozy a 5 años de prisión por asociación delictuosa
