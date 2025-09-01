En un juego espectacular entre dos de los mejores clubes del Torneo Apertura, el Toluca goleó 6-2 al Monterrey, en encuentro que se retrasó por lluvia en el estadio La Bombonera.

Paulinho fue la figura con un triplete, además de Nicolás Castro con otros dos y un gol más a cargo de Jesús Angulo. Por los Rayados descontaron Germán Berterame y Óliver Torres. Además Sergio Ramos falló un penal estilo Panenka. Fue un partido donde, sobre todo el primer tiempo, fue de ida y vuelta con un gran nivel.

El técnico de los Diablos, Antonio Mohamed se mostró encantado con el juego y el triunfo. “Una satisfacción enorme estar en este equipo y sentirme identificado con este plantel no siempre se pueden dar este tipo de partidos”.

Sobre la forma en que el arquero Gonzalez paró el penal, Mohamed dijo: “Anoche no podía dormir estaba viendo una película y estaba en YouTube y dije ‘vamos a ve cuando me tocó enfrentar a Sergio Ramos’ y fue un Celta de Vigo contra el Real Madrid y cobró un penal picado. Me acordé y le dije a Angulo ‘dile a Hugo que se lo va a picar’. A veces se tiene suerte y otras no y pues bueno, lo picó”. (Por Martín Navarro Vásquez)