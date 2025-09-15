Las fiestas patrias 2025 estarán llenas de música, comida, baile y por supuesto, el Grito de Independencia encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

Sin embargo, junto a la celebración también surge la responsabilidad de garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol.

En caso de que un conductor supere el límite de alcohol permitido será sancionado con arresto administrativo de 20 a 36 horas en “El Torito”, multa de aproximadamente 6 mil 788 pesos y el retiro del vehículo al corralón.