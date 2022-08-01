Un cargamento de 1.5 toneladas de metanfetamina, oculto en un doble fondo de la caja de un tráiler, fue asegurado por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, en la terminal de Transbordadores del Puerto de Mazatlán, Sinaloa.

El gabinete de Seguridad del gobierno de México informó que se evitó que más de 1.5 millones de dosis llegaran a las calles y, se calculó, representa una afectación económica para los grupos delictivos superior a los 426 millones de pesos.

El hallazgo se realizó en el marco de labores de vigilancia, aplicadas en el puerto de Mazatlán, donde personal naval inspeccionó un tractocamión, con el apoyo de equipo de rayos “X” y tres binomios caninos.