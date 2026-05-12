El conductor de una pipa resultó ileso luego de que la unidad que manejaba volcara hacia el fondo de una zanja sobre la carretera Guadalajara-Ameca, a la altura de la conocida “curva de las tortugas”, en el municipio de El Arenal.

El accidente ocurrió cuando el operador, de aproximadamente 35 años, perdió el control de la unidad al tomar la curva, impactándose primero contra el muro de contención antes de salir de la cinta asfáltica.

De acuerdo con testigos, el chofer circulaba a alta velocidad y realizaba maniobras peligrosas, aprovechando que el vehículo se encontraba sin carga. Sin embargo, el peso del contenedor habría provocado que perdiera estabilidad.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia municipales, elementos de Secretaría de la Defensa Nacional y policías de El Arenal, quienes localizaron al conductor sin lesiones de gravedad.

Las autoridades informaron que la pipa se dirigía al Ingenio de Tala para cargar melaza, trayecto que no pudo completar debido al accidente.

La circulación en la zona fue cerrada parcialmente mientras se realizaban labores para retirar autopartes y bloques de concreto dañados por el impacto. (Por Edgar Flores Maciel)