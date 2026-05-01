El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que el hombre detenido recientemente sí corresponde al sujeto captado en video realizando tocamientos indebidos a una menor en una tienda de abarrotes, luego de las dudas expresadas por usuarios en redes sociales.

El mandatario explicó que las medidas legales para resguardar parcialmente la identidad de las personas detenidas pudieron generar confusión sobre la apariencia física del presunto agresor.

“Está confirmado que sí es el mismo personaje; muchas veces por las medidas que nos obligan a tapar a cierta parte del rostro de los sujetos que se detienen, pueden causar digamos estas dudas, pero está plenamente identificado, es el mismo sujeto que aparece haciendo estos tocamientos en esta tienda de abarrotes el que tenemos detenido”.

En redes sociales, usuarios señalaron diferencias en el corte de cabello y complexión del detenido respecto al hombre captado en las cámaras de vigilancia; sin embargo, el gobernador insistió en que se trata de la misma persona.

El presunto responsable enfrenta una investigación por abuso sexual infantil y permanece a disposición de las autoridades ministeriales. (Por Edgar Flores Maciel)