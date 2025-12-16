Un conductor presuntamente alcoholizado provocó un aparatoso accidente vial en el cruce de Copérnico y Moctezuma, en la colonia Moctezuma Poniente de Zapopan, tras ignorar la luz roja del semáforo.

El vehículo, un Kia K3, impactó primero a un Kia Forte que circulaba con preferencia y, al intentar huir, cruzó el camellón central, invadió carriles contrarios y se estrelló de frente contra un Nissan March.

Testigos señalaron que dos acompañantes del responsable huyeron del lugar, mientras que el conductor fue retenido en aparente estado de ebriedad.

Al menos tres personas resultaron lesionadas, aunque no requirieron traslado.

La zona fue resguardada por autoridades municipales y viales, con afectaciones a la circulación durante varias horas.