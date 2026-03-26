El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre asegura que va mejorando el panorama con sus jugadores lesionados.

“En la progresión que va Gilberto Mora es muy buena, como la de Santi (Giménez), como la de Edson Álvarez que anda por aquí, son los tres que ya están; Luis Chávez ya salió a la banca que también se le rompió la rodilla en la Copa Oro; son buenas noticias de Moscú, de Tijuana de Italia”.

Indicó el “Vasco” que de los 12 jugadores lesionados, sólo 3 están descartados definitivamente para la Copa del Mundo. México enfrentará este sábado a Portugal en la reapertura del estadio Azteca, en su primer juego de preparación de esta fecha FIFA. (Por Manuel Trujillo Soriano)