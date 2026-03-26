El secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, se reunió con representantes de asociaciones de conductores de plataformas digitales para presentar avances y resolver dudas sobre el proyecto del patio operativo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

El espacio, actualmente en construcción por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), funcionará como punto exclusivo de ascenso para pasajeros que arriben a la terminal aérea, quienes serán trasladados al sitio mediante camionetas.

Ambas partes acordaron mantener mesas de trabajo con el objetivo de definir de manera conjunta el modelo operativo definitivo. (Por Edgar Flores Maciel)