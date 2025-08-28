El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, confirmó que una mujer conducía el camión que atropelló y mató a un hombre y su hija de 11 años el pasado 17 de agosto en la colonia La Cofradía, en San Pedro Tlaquepaque.

El vehículo, perteneciente a la ruta C-96, era operado por la sobrina del chofer titular, quien la instruía en la conducción al momento del percance.

“El chofer del camión deja a una mujer que tome el camión y le va dirigiendo, y le va diciendo cómo manejar el vehículo; en eso pierde el control y se estrella con los vehículos y se sube a la banqueta, donde pierden la vida dos personas, una menor de edad, y resultaron lesionadas otras personas”.

La Fiscalía ya solicitó órdenes de aprehensión contra ambos implicados, quienes enfrentarán cargos por homicidio culposo y lesiones. (Por Edgar Flores Maciel)