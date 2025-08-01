Para fortalecer la relación económica entre México y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y a una delegación de empresarios de ese país.

Sheinbaum destacó que México y Brasil fortalecerán su cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental.

Por su parte, el vicepresidente Alckmin informó que se firmaron con el gobierno de México dos acuerdos en materia de salud: uno para fortalecer la producción de vacunas con el uso de tecnologías de vanguardia y otro para mejorar la regulación sanitaria.