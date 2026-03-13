El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la detención, con apoyo en información por parte de la DEA, de Yair Leobardo Verduzco, líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas sintéticas.

“Junto con otras cinco personas más de esta organización, que dio como resultado el aseguramiento de 271 kilogramos de fentanilo, que se traduce en 14 millones de dosis, así como el aseguramiento de las dos bodegas donde se almacenaba. De acuerdo con las investigaciones, este sujeto, Yair Leobardo ‘N’ cuenta con antecedentes por tráfico de drogas en Estados Unidos, donde fue detenido en 2019, 2020, y recientemente por su participación en actividades relacionadas con la posesión y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo”.

Aclaró que las dos bodegas aseguradas en Villa de Álvarez, Colima, eran exclusivamente para almacenamiento del producto, pues no hay indicios de que hubieran servido también como laboratorios. (Por Arturo García Caudillo)