La plataforma de streaming Netflix anunció el desarrollo de una nueva serie inspirada en la intensa vida de los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera.
El proyecto explorará tanto su relación personal como su colaboración artística, enmarcada en el contexto político, social y cultural del México del siglo XX. La historia mostrará el lado íntimo de la pareja, conocidos como “La Paloma” y “El Elefante”, y cómo su vínculo estuvo marcado por el amor, el conflicto y la creación artística.
La serie será dirigida por Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, con producción de Mónica Lozano, mientras que el guion estará a cargo de María Renée Prudencio.
Hasta el momento, Netflix no ha revelado la fecha de estreno ni el elenco que participará en la producción. (Por Katia Plascencia Muciño)
Netflix prepara serie sobre la vida de Frida Kahlo y Diego Rivera
La plataforma de streaming Netflix anunció el desarrollo de una nueva serie inspirada en la intensa vida de los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera.