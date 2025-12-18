La plataforma de streaming Netflix anunció el desarrollo de una nueva serie inspirada en la intensa vida de los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera.

El proyecto explorará tanto su relación personal como su colaboración artística, enmarcada en el contexto político, social y cultural del México del siglo XX. La historia mostrará el lado íntimo de la pareja, conocidos como “La Paloma” y “El Elefante”, y cómo su vínculo estuvo marcado por el amor, el conflicto y la creación artística.

La serie será dirigida por Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, con producción de Mónica Lozano, mientras que el guion estará a cargo de María Renée Prudencio.

Hasta el momento, Netflix no ha revelado la fecha de estreno ni el elenco que participará en la producción. (Por Katia Plascencia Muciño)