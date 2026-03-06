El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el cuerpo sepultado el pasado 2 de marzo en el panteón Recinto de la Paz corresponde a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación abatido recientemente.

Durante la visita de autoridades federales a Jalisco, el funcionario señaló que la identidad del cuerpo fue confirmada por instancias federales, luego de la incertidumbre generada en torno al sepelio realizado en el municipio de Zapopan.

García Harfuch también descartó que el operativo desplegado por fuerzas de seguridad en la capilla de velación y en el cementerio tuviera como objetivo custodiar los restos del capo.

“Este operativo fue precisamente para proteger a la ciudadanía, el antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos e incendio de vehículos, este operativo implementado por Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco junto con todas las demás autoridades, fue precisamente para proteger a la ciudadanía, no fue para eso escoltar a nadie”.

La aclaración se dio luego de que ciudadanos manifestaran inconformidad por el amplio despliegue de elementos de seguridad registrado durante las ceremonias funerarias. (Por Edgar Flores Maciel)