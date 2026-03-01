Los vehículos de plataformas digitales no podrán ingresar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, luego de que no prosperara la solicitud del gobierno de Jalisco para permitir su acceso de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En su lugar, se habilitará un terreno cercano para el abordaje de este tipo de transporte.

Durante la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que el espacio se ubicará frente al acceso principal del aeropuerto y junto a la carretera a Chapala, donde los usuarios podrán solicitar y abordar vehículos de aplicación.

“Solicitó el gobierno del estado un espacio cerca del Aeropuerto para que puedan ahí estar los servicios de plataforma, es muy importante siempre ponerse de acuerdo, con quienes operan los servicios de taxi y también y quienes decidan este uso, entonces, tomando esto en consideración, se está desarrollando un espacio”.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que el proyecto contempla una inversión de 20 millones de pesos y que el punto de abordaje estará listo antes de la justa deportiva.

Además, adelantó que el Grupo Aeroportuario del Pacífico dispondrá de camiones para trasladar a los pasajeros desde la terminal aérea hasta el terreno habilitado para tomar los vehículos de plataforma. (Por Edgar Flores Maciel)