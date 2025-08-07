La Universidad de Guadalajara no deja fuera a ningún aspirante de preparatoria con trámites completos, asegura la directora de Trámites y Control Escolar del Sistema de Educación Media Superior, Diana Gómez Guerrero, quien detalla la numeralia del calendario 2025-B.

“En el caso de precisamente de este ciclo, contamos con 73 mil 199 aspirantes, 2 mil 500 más que el ciclo pasado, eso nos da mucho gusto porque seguimos teniendo lugares para todos. En este caso en la primera admisión, admitidos a 44 mil 031 en el primer calendario. En el segundo calendario que inicia en enero 21 mil 401, dándonos un total de 65 mil 432”.

Gómez Guerrero reitera que la UdeG tiene una cobertura del 100 por ciento para los aspirantes de preparatoria y hasta ayer, se ofertaban espacios disponibles.

Señala que todo está listo para comenzar clases el 11 de agosto. (Por Gricelda Torres Zambrano)