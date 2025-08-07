El fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, confirmó que grupos del crimen organizado reclutan jóvenes con engaños a través de redes sociales para convertirlos en sicarios y trasladarlos fuera de Jalisco.

La declaración surge luego de que dos jóvenes, previamente reportados como desaparecidos en la entidad, murieran abatidos en un enfrentamiento en Sinaloa.

“El caso de estos dos muchachos desaparecidos, bueno, lo que tenemos es de que efectivamente pues por ahí alguien los contactó. La ruta que tenemos nosotros conocida de que toman estas personas es de que los envían a Zacatecas, en Zacatecas los adiestran en algún lugar, los envían a Nayarit y de Nayarit se los llevan a Sinaloa”.

González de los Santos reveló además que algunos jóvenes que lograron escapar han identificado, mediante fotografías, a desaparecidos de Jalisco que continúan en Sinaloa bajo control del crimen organizado. (Por Edgar Flores Maciel)