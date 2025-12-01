El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó este lunes la liberación de los dos agentes federales que fueron privados de la libertad la semana pasada en la colonia Virreyes, en el municipio de Zapopan.

Señaló que ambos se encuentran en buen estado de salud, aunque uno de ellos presenta una lesión por arma de fuego en la pierna:

“Uno de ellos, ustedes recordarán que cuando ocurrieron estos hechos había indicios de sangre, uno de ellos trae una herida de bala en la pierna que se dieron desde aquel día, pero en sí están bien los dos agentes”.

Lemus informó que la noticia fue anunciada esta mañana y que los agentes arribaron por su propio pie a una base de bomberos en el municipio de Magdalena, donde solicitaron auxilio. (Por Edgar Flores Maciel)