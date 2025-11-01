Durante su comparecencia ante el Congreso de Jalisco, como parte de la glosa del primer informe de gobierno, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Paola Bauche, afirmó que la intervención del humedal de El Ahogado será una prioridad dentro de la estrategia para el saneamiento del Río Santiago.

“Se decidió trabajar en la cuenca de El Ahogado por la fragilidad ambiental. La deuda social que se tiene con las personas que viven ahí es a través de este plan. Lo que se va a hacer es restaurar los humedales que se tienen ahí. ? Qué sanciones están poniendo? Estamos trabajando con la Conagua y la Profepa para que se pongan las sanciones correspondientes”.

Bauche señaló que aún no existen medidas de reparación dirigidas a habitantes afectados por la contaminación, pero adelantó que la estrategia de saneamiento contempla también la medición de la calidad del aire en el municipio de Juanacatlán. (Por Marck Hernández)