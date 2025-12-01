La escudería Red Bull de Formula UNO confirmó hoy que después de 20 años, Helmut Marko, dejará el cargo de asesor deportivo del equipo a finales de este año. Y así lo ratifico el ex-piloto de 82 años que compitió en F1 en la década de 1970.

“Llevo seis décadas involucrado en el automovilismo, y los últimos 20 años en Red Bull han sido una trayectoria extraordinaria y extremadamente exitosa. Ha sido una época maravillosa que he podido ayudar a moldear y compartir con tanta gente talentosa. Todo lo que hemos construido y logrado juntos me llena de orgullo”, indicó.

En las últimas 2 décadas Red Bull con la asesoría de Marko, ganó 8 títulos del Mundial de Pilotos y 6 de Constructores.

Por otro lado, el mexicano Patricio “Pato” O’Ward probó el MCL39 en Abu Dhabi, antes de que finalice el año. El regiomontano, piloto de reserva de McLaren, dio 127 giros al circuito de Yas Marina y se ubicó en el sexto puesto entre los novatos y el séptimo en la general.

“Siempre es un gran día cuando puedes conducir un coche de Fórmula 1. Cumplimos bien con nuestro plan, logrando un buen progreso y aprendiendo cada vez más. Gracias al equipo por esta oportunidad”, indicó.

Tras la coronación de Lando Norris el domingo, todos los equipos regresaron al circuito de Yas Marina para un último test con algunas modificaciones en los monoplazas con miras al 2026. (Por Manuel Trujillo Soriano)