La Secretaría de Seguridad del Estado prepara el Operativo NaviDar 2025, mediante el cual elementos de la Policía de Jalisco entregarán juguetes y prendas invernales a familias en situación vulnerable en el Área Metropolitana de Guadalajara y en municipios del interior.

La iniciativa busca fomentar la empatía y fortalecer el sentido comunitario durante la temporada navideña.

La corporación invitó a la ciudadanía a donar juguetes no bélicos y que no requieran baterías, con el objetivo de estimular la creatividad de niñas y niños.

El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, llamó a la población a sumarse para brindar alegría a los menores durante estas fiestas.

Las donaciones pueden entregarse en bases regionales de la Policía, como Autlán, Mascota y Guadalajara, así como en Libertad 200, en la colonia Centro. (Por Edgar Flores Maciel)