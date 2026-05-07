La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral Federal ratificó que en las elecciones de 2027, en el municipio de Zapopan únicamente podrán ser postuladas mujeres pertenecientes a grupos indígenas, personas con discapacidad o integrantes de la diversidad sexual.

Durante sesión pública, la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Rebeca Amador, sostuvo que la medida busca garantizar mayor diversidad en el acceso al poder público y atender una exclusión histórica de las mujeres en ese municipio.

“Da un beneficio social de garantizar la diversidad en el poder público. Considero que se justifica porque no es una medida reprobatoria frente a una exclusión probada”.

Asimismo, la Sala Regional confirmó que en ocho municipios de Jalisco, entre ellos Tonalá, únicamente podrán postularse mujeres como candidatas a la presidencia municipal en el proceso electoral de 2027.

La resolución aún puede ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, instancia que deberá emitir una resolución definitiva (Por Marck Hernández)