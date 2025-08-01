Estamos en el momento más crítico del año por las altas temperaturas y por fallas en la infraestructura, por lo que al menos el 25 por ciento de la población en la Zona Metropolitana de Guadalajara tiene problemas de baja presión de agua, reconoce a Notisistema el director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda.

“Yo creo que estamos hablando de un 20 a 25 por ciento en la Zona Metropolitana de Guadalajara que ahorita puede tener una baja presión y que en algunas de ellas el flujo está llegando momentáneamente por la noche, que es cuando todos cerramos válvulas y la presión mejora se mejora en la ciudad”.

El director del SIAPA atribuye a fallas en los sistemas de bombeo de Ocotlán y Las Pintas, los problemas de abasto de agua de viven alrededor de 200 mil tonaltecas.

Espera que en cuatro días mejore la situación. (Por Gricelda Torres Zambrano)