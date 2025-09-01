El gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque confirmó que a partir del 1 de octubre dejará el cargo el actual comisario, Marco Antonio Castañeda Águila, quien presentó su renuncia por motivos personales.

Fuentes cercanas a Notisistema señalaron que la decisión no está vinculada con la ola de inseguridad que ha enfrentado el municipio en los últimos meses, sino con asuntos ajenos al desempeño del mando policial.

El Ayuntamiento informó que el nuevo comisario será Mario Silva Orozco, quien hasta ahora se desempeñaba como tercero al mando.

Además, se anunció el relevo del director operativo, Juan Carlos Romo Dávalos, quien será sustituido por el comandante Saúl Barajas,

aunque en este caso no se precisaron las razones del cambio.

Cabe recordar que recientemente Tlaquepaque, junto con Tlajomulco, fue incluido en la lista de municipios prioritarios del Gobierno Federal en materia de seguridad, situación que derivó en una reunión de coordinación entre los tres niveles de gobierno. (Por Edgar Flores Maciel)