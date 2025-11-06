Durante cinco días y a partir del 13 de noviembre se llevará a cabo el Buen Fin 2025, con el cual se celebrarán los primeros quince años de este evento, como explica el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio De la Torre.

“Este mes celebramos quince años del Buen Fin, una iniciativa que nació desde el comercio y que se ha consolidado como la semana más esperada por miles de familias y negocios mexicanos. Este 2025, del 13 al 17 de noviembre se va a llevar la fiesta, que es aún mayor y que queremos que tú dueña, dueño de negocio familiar, empresario y empresaria del sector comercio, servicios, turismo, pero fabricante, artesano, productor, médico, hospital, universidad, escuela, experiencias turísticas sean parte de la fiesta comercial más importante del año”.

Se proyecta una derrama económica superior a los 200 mil millones de pesos, con más de 200 mil negocios y empresas participantes. (Por Arturo García Caudillo)