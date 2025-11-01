Con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional, agilizar las denuncias y promover un cambio cultural que erradique las expresiones machistas, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentó el Plan Integral Contra el Abuso Sexual.

“Pero también creemos que es importante el cambio cultural, que socialmente reflexionemos cómo construir una nueva relación entre hombres y mujeres, con igualdad, con respeto y como ya lo dije, tendremos esta campaña para que las mujeres conozcan lo que es violencia, puedan denunciar de mejor manera, pero también creemos que es importante dirigir campañas a los hombres rumbo a este cambio cultural y esta vida, digamos, sin violencia en la relación que tenemos hombres y mujeres. Y bueno, campañas en general para fomentar la denuncia y campañas contra el abuso sexual”.

Por cierto, el abuso sexual está tipificado en 19 entidades, en tanto que en lo que va del año, se han presentado a nivel nacional, más de 25 mil denuncias por este delito. (Por Arturo García Caudillo)