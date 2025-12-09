La Fiscalía del Estado confirmó la detención de dos policías activos de la comisaría de Techaluta de Montenegro y de un taxista, por su presunta participación en el desfalco de doscientos mil pesos y el robo de nueve armas de fuego pertenecientes al arsenal municipal.

La institución informó que a los tres detenidos se les inició una carpeta de investigación por el delito de robo.

Estos hechos derivan de la intervención que autoridades estatales realizaron en la comisaría, luego de que un comandante recibiera una presunta llamada telefónica en la que se le instruyó retirar la suma señalada y enviar las armas a bordo de un taxi con destino a Zacoalco de Torres.

La Secretaría de Seguridad del Estado mantiene bajo su control la corporación policial, mientras sus elementos asumen temporalmente las labores de vigilancia en el municipio. (Por Edgar Flores Maciel)