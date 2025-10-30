La Secretaría de Salud Jalisco confirmó un caso de sarampión en la preparatoria de la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, ubicada en la colonia Jardines del Tepeyac en Zapopan.

Mediante un comunicado la institución educativa informó que como protocolo y para evitar un brote de contagios las clases presenciales fueron suspendidas en todo el plantel, los estudiantes pasaron a clases a distancia.

El cierre de la Prepa UNIVA será hasta el 10 de noviembre, fecha en la que se espera que los alumnos puedan volver a las aulas. Mientras tanto, los compañeros del caso confirmado entraron a protocolo de vigilancia y monitoreo. (Por Gustavo Cárdenas)