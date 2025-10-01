Quedó definida la ruta para la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2026. En este momento ya se encuentra en análisis en comisiones y por tanto, estará listo para su aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados, a más tardar el viernes 7 de noviembre, así lo informa el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

“No va a haber dispensa de trámite, sino hoy estaríamos discutiéndolo, no habrá ninguna excepción a la aplicación de la Ley, corren los cinco días. El lunes habrá reunión de las comisiones, el martes empezamos la discusión en lo general, miércoles en lo particular, puede ser miércoles, jueves y viernes de la semana que entra, para concluirlo la semana que entra”.

Hay que recordar que la fecha límite para la aprobación del presupuesto, por Ley, es el 15 de noviembre. (Por Arturo García Caudillo)