En el Estadio Azteca se confirma que el juego inaugural del Mundial 2026 será el jueves 11 de junio a la 1 de la tarde entre México y Sudáfrica.

El miércoles 17 de junio del Grupo L, Uzbekistán vs Colombia a las 8 de la noche.

El día miércoles 24 el Tricolor cerrará la primera fase enfrentando al ganador del repechaje europeo a la 1 de la tarde; el 30 de junio y 5 de julio habrá otros dos juegos de fase final.

En cuanto a los juegos en el estadio Monterrey, finalmente no está Países Bajos como tanto lo dijo el gobierno de Nuevo León. Dentro del Grupo F el domingo 14 de junio a las 20:00 horas Repechaje UEFA (Ucrania, Suecia, Polonia y Albania) vs Túnez.

Sábado 20 de junio 10 de la noche Túnez vs Japón.

Del Grupo A el miércoles 24 de junio a las 19:00 horas Sudáfrica vs Corea del Sur y la ciudad Regia tendrá un encuentro de la segunda ronda. (Por Martín Navarro Vásquez)